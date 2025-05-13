SON DEPREMLER LİSTESİ 13 MAYIS: Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde gece saatlerinde meydana gelen deprem, çevre illerde hissedildi. Saat 02.30’da Ege Denizi açıklarında 4,9 büyüklüğünde meydana gelen sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.30'da Ege Denizi açıklarında 4,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Depremle ilgili olumsuz bir ihbar yapılmadığı, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.