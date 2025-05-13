SON DEPREMLER LİSTESİ 13 MAYIS: İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde sabah saatlerinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, saat 07.18’de gerçekleşen depremin yerin 6,8 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.
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Marmara Denizi'nde saat 07.18'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi olan 3,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 20,66 kilometre uzaklıktaki depremin yerin 6,84 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.