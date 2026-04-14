Son depremler listesi 14 Nisan 2026: Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Son günlerde Akdeniz'de hareketlilik yaşanıyor. Bugün de bölge halkını korkutan bir sarsıntı yaşandı. "Son depremler araması bir hayli hızlandı. AFAD verileri merak ediliyor. İşte detaylar...
Van, Kütahya derken son günlerde Akdeniz'de art arda depremler yaşanıyor. Bugün de bölge 4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Vatandaşlar yeni deprem olup olmadığını araştırıyor. İşte AFAD'ın geçtiği son depremler listesi....
14 NİSAN AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
10.07 - Simav (Kütahya) - 1.2
09.06 - Selçuklu (Konya) - 1.2
08.59 - Akdeniz - 4.0
08.42 - Sumbas (Osmaniye) - 1.5
08.20 - Köyceğiz (Muğla) - 1.4
08.20 - Marmara Denizi - Süleymanpaşa (Tekirdağ) - 2.2
07.48 - Battalgazi (Malatya) - 1.2
07.31 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.7
07.23 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
07.03 - Bergama (İzmir) - 2.3
06.48 - Ayvacık (Çanakkale) - 1.3
06.17 - Menteşe (Muğla) - 1.0
06.11 - Pütürge (Malatya) - 2.2
05.28 - İvrindi (Balıkesir) - 1.2
05.22 - Simav (Kütahya) - 1.7
05.21 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
04.45 - Akdeniz - Demre (Antalya) - 2.7
04.31 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.8
03.57 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.0
03.55 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8
03.52 - Tosya (Kastamonu) - 1.2
03.49 - Merkez (Çorum) - 1.1
03.39 - Kırkağaç (Manisa) - 0.9
03.35 - Battalgazi (Malatya) - 1.3
03.31 - Merkez (Çankırı) - 1.2
03.17 - Yeşilyurt (Malatya) - 1.6
03.13 - Tuşba (Van) - 1.2
03.06 - Tuşba (Van) - 1.7
03.06 - Simav (Kütahya) - 1.4
03.01 - Yeşilova (Burdur) - 2.9
02.45 - Akdeniz - Kumluca (Antalya) - 1.3
02.44 - Çelikhan (Adıyaman) - 1.2