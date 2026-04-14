Son depremler listesi 14 Nisan 2026: İstanbul'da deprem mi oldu, Marmara Denizi'nde kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son günlerde Akdeniz'de hareketlilik yaşanıyor. Bugün de bölge halkını korkutan bir sarsıntı yaşandı. "Son depremler araması bir hayli hızlandı. AFAD verileri merak ediliyor. İşte detaylar...
Van, Kütahya derken son günlerde Akdeniz'de art arda depremler yaşanıyor. Bugün de bölge 4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Vatandaşlar yeni deprem olup olmadığını araştırıyor. İşte AFAD'ın geçtiği son depremler listesi....
14 NİSAN AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
15.42 - Marmara Denizi - Karacabey (Bursa) - 3.9
15.09 - Bigadiç (Balıkesir) - 2.0
15.09 - Yahşihan (Kırıkkale) - 1.1
14.21 - Karatay (Konya) - 1.5
13.56 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
13.39 - Sincik (Adıyaman) - 1.5
13.18 - Susurluk (Balıkesir) - 1.1
13.17 - Göynük (Bolu) - 1.8
13.17 - Torul (Gümüşhane) - 1.3
13.12 - Bigadiç (Balıkesir) - 1.5
12.48 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
12.47 - Battalgazi (Malatya) - 2.3
12.29 - Simav (Kütahya) - 1.4
12.00 - Soma (Manisa) - 1.2
12.00 - Mazıdağı (Mardin) - 1.3
11.59 - İnönü (Eskişehir) - 0.8
11.43 - Menemen (İzmir) - 2.2
11.43 - Menemen (İzmir) - 2.3
11.40 - Akdeniz - Seydikemer (Muğla) - 2.9
11.29 - Manavgat (Antalya) - 1.6