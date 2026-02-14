SON DEPREMLER LİSTESİ 14 ŞUBAT 2026: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Ülkenin birçok yerinde ufak çaplı depremler yaşanıyor. AFAD listeyi güncellerken vatandaşlar da en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu araştırıyor. Bugün Bursa'da 3.5 büyüklüğündeki deprem sonrası "son depremler" araması iyice sıklaştı. İşte detaylar...

14.34 - Mustafakemalpaşa (Bursa) - 3.5

14.09 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4

13.33 - Zile (Tokat) - 2.0

13.20 - Simav (Kütahya) - 1.2

13.15 - Bigadiç (Balıkesir) - 1.5

13.12 - Yahşihan (Kırıkkale) - 2.3

13.06 - Bigadiç (Balıkesir) - 1.8

12.58 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2

12.54 - Saimbeyli (Adana) - 1.7

12.37 - Bayramiç (Çanakkale) - 1.3

12.30 - Elbistan (Kahramanmaraş) - 1.2

12.28 - Kemah (Erzincan) - 1.4

12.22 - Mazıdağı (Mardin) - 1.5

11.50 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

11.49 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.9

11.39 - Göksun (Kahramanmaraş) - 2.4

11.28 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9

11.10 - Kavak (Samsun) - 1.5

11.00 - Doğanşehir (Malatya) - 2.0

10.36 - Ilgaz (Çankırı) - 1.1

10.04 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1

10.02 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1

09.50 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1

09.50 - Demirözü (Bayburt) - 1.3

09.26 - Simav (Kütahya) - 1.5

09.22 - Simav (Kütahya) - 1.7

09.01 - Yeşilyurt (Malatya) - 2.2

08.44 - Marmara Denizi, Marmara Adası (Balıkesir) - 2.3

08.43 - Çelikhan (Adıyaman) - 1.4

08.22 - Saimbeyli (Adana) - 1.6

08.17 - Saimbeyli (Adana) - 2.0

07.05 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5

07.00 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.7

06.41 - Saimbeyli (Adana) - 1.5

06.38 - Saimbeyli (Adana) - 2.0

06.37 - Döşemealtı (Antalya) - 2.4

06.26 - Çemişgezek (Tunceli) - 1.7

06.22 - Toprakkale (Osmaniye) - 1.8

05.22 - Tavas (Denizli) - 1.6

04.59 - Simav (Kütahya) - 1.9

04.58 - Battalgazi (Malatya) - 1.4

04.27 - Beypazarı (Ankara) - 1.6

04.16 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4

04.14 - Bozkurt (Denizli) - 1.4

04.12 - İslahiye (Gaziantep) - 1.2

04.09 - Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) - 2.8

03.33 - Aksu (Antalya) - 1.8

03.11 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2

03.07 - Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) - 2.5