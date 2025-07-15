SON DEPREMLER LİSTESİ 15 TEMMUZ: Samsun'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Samsun’da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.08 ’de kaydedilen depremin, yerin 10.08 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Samsun'un Ladik ilçesinde saat 06.08 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 10.08 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
Sarsıntı, Samsun merkez ile çevre ilçelerde de hissedildi.