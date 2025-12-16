SON DEPREMLER LİSTESİ 16 ARALIK... Az önce deprem mi oldu? İstanbul, İzmir, Balıkesir yeni deprem oldu mu?
Ülkemizde sarsıntıların ardı arkası kesilmezken vatandaşlar da bu sarsıntıların saatini, yerini ve büyüklüğünü öğrenmeye çalışıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi sitesi sık sık kontrol ediliyor. İşte bugün yaşanan depremlerin listesi...
Yurdun dört bir yanında her gün deprem yaşanıyor. Bu depremler 4 ve üzeri olduğunda tedirginlik yaratırken bugün 4'ten büyük yaşanmadı. Vatandaşlar bugünkü verileri incelemek istiyor ve "son depremler" listesi araması artmış durumda...
Son depremler listesi (16 Aralık 2025)
16.11 – Aksu (Antalya) – 3.8
15.54 – Eşme (Uşak) – 0.6
15.53 – Ulubey (Uşak) – 0.8
15.51 – Ulubey (Uşak) – 0.9
15.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
15.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
15.49 – Ulubey (Uşak) – 0.7
15.40 – Biga (Çanakkale) – 1.8
15.39 – Sagarejo, Kakheti (Gürcistan) – 2.7
15.22 – Develi (Kayseri) – 1.2
15.18 – Kula (Manisa) – 0.9
15.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
15.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
14.39 – Torul (Gümüşhane) – 1.6
14.38 – Malazgirt (Muş) – 1.6
14.36 – Beypazarı (Ankara) – 2.2
14.27 – Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – 1.8
14.26 – Çan (Çanakkale) – 1.7
14.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
14.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
13.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
13.18 – Ege Denizi, Saros Körfezi – 1.8
13.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
12.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
12.40 – Orhaneli (Bursa) – 1.4
12.37 – Hekimhan (Malatya) – 1.9
12.37 – Çavdarhisar (Kütahya) – 1.1
12.35 – Battalgazi (Malatya) – 1.3
12.31 – Kula (Manisa) – 1.2
12.28 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.6
12.27 – Soma (Manisa) – 1.4
12.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
12.13 – Palandöken (Erzurum) – 1.1
12.02 – Akçakent (Kırşehir) – 1.5
12.00 – Karlıova (Bingöl) – 1.7
11.56 – Soma (Manisa) – 0.9
11.53 – Simav (Kütahya) – 1.1
11.43 – Kiğı (Bingöl) – 2.1
11.38 – Soma (Manisa) – 1.2
11.27 – Biga (Çanakkale) – 1.4
11.10 – Selçuklu (Konya) – 1.3
11.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
10.41 – Tuşba (Van) – 1.7
10.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
10.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.7
10.16 – Tuşba (Van) – 2.5
10.10 – Marmara Denizi, Marmara (Balıkesir) – 1.6
09.46 – Tuşba (Van) – 2.6
09.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
09.29 – Biga (Çanakkale) – 1.2
09.29 – Akçadağ (Malatya) – 2.1
09.21 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.5
09.00 – Simav (Kütahya) – 2.0
08.58 – Çat (Erzurum) – 1.2
08.53 – Kangal (Sivas) – 1.6
08.50 – Oltu (Erzurum) – 1.6
08.46 – Lefkoşa (KKTC) – 2.4
08.44 – Akhisar (Manisa) – 1.2
08.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
08.16 – Biga (Çanakkale) – 1.2
08.13 – Akpınar (Kırşehir) – 1.1
08.11 – Pütürge (Malatya) – 1.4
08.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
08.00 – Tuşba (Van) – 2.2
07.44 – Bodrum (Muğla) – 1.5
07.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6