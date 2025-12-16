SON DEPREMLER LİSTESİ 16 ARALIK... Az önce deprem mi oldu? İstanbul, İzmir, Balıkesir yeni deprem oldu mu?

Yurdun dört bir yanında her gün deprem yaşanıyor. Bu depremler 4 ve üzeri olduğunda tedirginlik yaratırken bugün 4'ten büyük yaşanmadı. Vatandaşlar bugünkü verileri incelemek istiyor ve "son depremler" listesi araması artmış durumda...

Son depremler listesi (16 Aralık 2025)

16.11 – Aksu (Antalya) – 3.8

15.54 – Eşme (Uşak) – 0.6

15.53 – Ulubey (Uşak) – 0.8

15.51 – Ulubey (Uşak) – 0.9

15.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

15.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

15.49 – Ulubey (Uşak) – 0.7

15.40 – Biga (Çanakkale) – 1.8

15.39 – Sagarejo, Kakheti (Gürcistan) – 2.7

15.22 – Develi (Kayseri) – 1.2

15.18 – Kula (Manisa) – 0.9

15.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3

15.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

14.39 – Torul (Gümüşhane) – 1.6

14.38 – Malazgirt (Muş) – 1.6

14.36 – Beypazarı (Ankara) – 2.2

14.27 – Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – 1.8

14.26 – Çan (Çanakkale) – 1.7

14.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

14.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

13.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

13.18 – Ege Denizi, Saros Körfezi – 1.8

13.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

12.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

12.40 – Orhaneli (Bursa) – 1.4

12.37 – Hekimhan (Malatya) – 1.9

12.37 – Çavdarhisar (Kütahya) – 1.1

12.35 – Battalgazi (Malatya) – 1.3

12.31 – Kula (Manisa) – 1.2

12.28 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.6

12.27 – Soma (Manisa) – 1.4

12.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

12.13 – Palandöken (Erzurum) – 1.1

12.02 – Akçakent (Kırşehir) – 1.5

12.00 – Karlıova (Bingöl) – 1.7

11.56 – Soma (Manisa) – 0.9

11.53 – Simav (Kütahya) – 1.1

11.43 – Kiğı (Bingöl) – 2.1

11.38 – Soma (Manisa) – 1.2

11.27 – Biga (Çanakkale) – 1.4

11.10 – Selçuklu (Konya) – 1.3

11.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

10.41 – Tuşba (Van) – 1.7

10.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

10.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.7

10.16 – Tuşba (Van) – 2.5

10.10 – Marmara Denizi, Marmara (Balıkesir) – 1.6

09.46 – Tuşba (Van) – 2.6

09.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

09.29 – Biga (Çanakkale) – 1.2

09.29 – Akçadağ (Malatya) – 2.1

09.21 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.5

09.00 – Simav (Kütahya) – 2.0

08.58 – Çat (Erzurum) – 1.2

08.53 – Kangal (Sivas) – 1.6

08.50 – Oltu (Erzurum) – 1.6

08.46 – Lefkoşa (KKTC) – 2.4

08.44 – Akhisar (Manisa) – 1.2

08.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

08.16 – Biga (Çanakkale) – 1.2

08.13 – Akpınar (Kırşehir) – 1.1

08.11 – Pütürge (Malatya) – 1.4

08.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

08.00 – Tuşba (Van) – 2.2

07.44 – Bodrum (Muğla) – 1.5

07.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6