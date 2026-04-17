Son depremler listesi 17 Nisan 2026... Erzurum, Erzincan deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Türkiye sallanmaya devam ediyor. Bugün Erzurum'un Üzümlü ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem paniğe neden oldu. Bu sarsıntı sonrası son depremler listesi merak edildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

15.40 - Üzümlü (Erzincan) - 4.1

15.16 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5

14.33 - Göksun (Kahramanmaraş) - 2.6

14.32 - Türkoğlu (Kahramanmaraş) - 1.3

13.56 - Ege Denizi - İzmir Körfezi - Karaburun (İzmir) - 1.7

13.54 - Bigadiç (Balıkesir) - 1.6

13.53 - Yahşihan (Kırıkkale) - 1.0

13.38 - Feke (Adana) - 1.1

13.35 - Seydikemer (Muğla) - 1.5

13.14 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.8

12.53 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.9

12.35 - Göksun (Kahramanmaraş) - 1.4

12.17 - Hekimhan (Malatya) - 1.7

12.09 - Yahşihan (Kırıkkale) - 0.8

11.58 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - 3.0

11.35 - Elbistan (Kahramanmaraş) - 2.1

10.28 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.8

10.26 - Germencik (Aydın) - 1.4

09.53 - Vize (Kırklareli) - 1.6

09.46 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

09.37 - Yahyalı (Kayseri) - 2.4

09.15 - Doğanşehir (Malatya) - 1.5

09.13 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2

08.45 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - 3.2