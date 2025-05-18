SON DEPREMLER LİSTESİ 18 MAYIS: Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09:56’da kaydedilen depremin, yerin 6.72 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çanakkale-Ayvacık olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 09:56'da meydana gelen depremin derinliği 6.72 kilometre olarak ölçüldü.