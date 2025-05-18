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SON DEPREMLER LİSTESİ 18 MAYIS: Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09:56’da kaydedilen depremin, yerin 6.72 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

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SON DEPREMLER LİSTESİ 18 MAYIS: Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çanakkale-Ayvacık olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 09:56'da meydana gelen depremin derinliği 6.72 kilometre olarak ölçüldü.

Son depremler: Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi...Son depremler: Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi...Gündem

 

Kaynak: HABER MERKEZİ