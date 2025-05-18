  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
Takip Et

SON DEPREMLER LİSTESİ 18 MAYIS: Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.52 de kaydedilen depremin, yerin 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SON DEPREMLER LİSTESİ 18 MAYIS: Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA