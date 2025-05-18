SON DEPREMLER LİSTESİ 18 MAYIS: Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.52 de kaydedilen depremin, yerin 7,01 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.