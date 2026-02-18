Son depremler listesi 18 Şubat 2026: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Bugün yine ülkemizde birçok deprem meydana geldi. Bu depremler 4 büyüklüğünden hüçüktü ve hissedilmedi. Vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmeye çalışıyor ve AFAD listesini kontrol etmek istiyor.
Yurdun farklı bölgelerinde depremler meydana geliyor. Bugün yine en çok sarsıntı Balıkesir Sındırgı'da yaşanırken liste sürekli kontrol edilmek isteniyor. İşte bugün yaşanan depremlerin listesi...
18 Şubat 2026 AFAD son depremler listesi için tıklayınız
17.39 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
17.24 - Marmara Denizi, Şarköy açıkları (Tekirdağ) - 1.2
17.13 - Ağaçören (Aksaray) - 0.6
17.09 - Sarayköy (Denizli) - 1.8
17.05 - Mihalıççık (Eskişehir) - 2.0
16.55 - Aladağ (Adana) - 1.3
16.52 - Yahyalı (Kayseri) - 1.7
16.43 - Eğirdir Gölü, Eğirdir (Isparta) - 1.1
16.38 - Bozkurt (Denizli) - 1.4
16.26 - Ege Denizi, Gökova Körfezi, Bodrum açıkları (Muğla) - 3.0
15.54 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
15.42 - Karaçoban (Erzurum) - 2.5
15.34 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
15.33 - Merkez (Kırıkkale) - 1.0
15.27 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
15.15 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
15.10 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.5
15.05 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.9
15.02 - Sındırgı (Balıkesir) - 3.8
14.52 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.9
14.46 - Çubuk (Ankara) - 1.6
14.40 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6
14.37 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5
14.31 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.4
14.29 - Ege Denizi, Çandarlı Körfezi, Dikili açıkları (İzmir) - 1.8
14.16 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.9
14.05 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5
13.57 - Simav (Kütahya) - 1.6
13.40 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6
13.18 - Dursunbey (Balıkesir) - 2.4
13.12 - Choman, Erbil (Irak), Şemdinli’ye yakın (Hakkari) - 2.9
12.53 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6
12.37 - Kepsut (Balıkesir) - 1.3
12.35 - Orhaneli (Bursa) - 1.7
12.29 - Merkez (Afyonkarahisar) - 1.0
12.25 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
12.22 - Merkez (Kütahya) - 1.2
12.21 - Altıeylül (Balıkesir) - 1.0
11.58 - Ege Denizi - 2.8
11.56 - Çelikhan (Adıyaman) - 1.6
11.54 - Simav (Kütahya) - 2.2
11.46 - Altıeylül (Balıkesir) - 1.4
11.09 - Milas (Muğla) - 1.7
11.03 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.8
09.59 - Gördes (Manisa) - 1.9
09.52 - Köyceğiz (Muğla) - 1.5
09.42 - Simav (Kütahya) - 1.3