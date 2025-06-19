SON DEPREMLER LİSTESİ 19 HAZİRAN: Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 13.54’de kaydedilen depremin, yerin 17,4 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
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Kandilli Rasathanesi Ege Denizi'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan bilgilere göre söz konusu 3.9 büyüklüğündeki deprem, saat 13.54'te meydana geldi.
Yerin 17.4 kilometre altında meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.