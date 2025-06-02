Bingöl’ün Kiğı ilçesi art arda depremlerle sarsılıyor. Dün yaşanan 4,4 ve 3,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bu gece 03.14’te 3,4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtilirken, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Bölgede dün de 4,4 ve 3,6 büyüklüğünde iki ayrı deprem yaşanmıştı. Uzmanlar, artçı sarsıntıların bir süre daha devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.