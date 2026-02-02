Son depremler listesi 2 Şubat 2026: Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Ülkemizde her gün ufak çaplı depremler yaşanıyor. Bugün de yine onlarca sarsıntı yaşandı ve devam ediyor. Binlerce kişi "son depremler" aramasına başvuruyor ve bilgi almak istiyor. İşte AFAD 2 Şubat 2026 deprem listesi...

10.36 – Simav (Kütahya) – 1.7

10.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.4

10.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

10.13 – Simav (Kütahya) – 1.8

10.12 – Simav (Kütahya) – 3.5

09.58 – Karapınar (Konya) – 2.0

09.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

09.46 – Göksun (Kahramanmaraş) – 2.6

09.20 – Germencik (Aydın) – 1.4

08.25 – Simav (Kütahya) – 1.1

08.19 – Simav (Kütahya) – 1.4

08.17 – Simav (Kütahya) – 1.9

08.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

08.11 – Merkez (Kastamonu) – 1.4

08.11 – Simav (Kütahya) – 1.4

08.08 – Karakaya Barajı, Yazıhan (Malatya) – 0.8

07.56 – Yalvaç (Isparta) – 1.1

07.48 – Hisarcık (Kütahya) – 1.1

07.45 – Simav (Kütahya) – 1.2

07.43 – Simav (Kütahya) – 1.3

07.42 – Hisarcık (Kütahya) – 1.9

07.20 – Çavdarhisar (Kütahya) – 1.4

07.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

07.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

07.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

06.54 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.3

06.15 – Baskil (Elazığ) – 1.2

06.10 – Erenler (Sakarya) – 1.5

06.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

06.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

06.03 – Pütürge (Malatya) – 1.3

06.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

05.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

05.33 – Doğanşehir (Malatya) – 1.4

05.23 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 0.8

05.21 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 1.6

05.19 – Yedisu (Bingöl) – 1.2

05.12 – Kadirli (Osmaniye) – 1.9

05.10 – Simav (Kütahya) – 1.3

05.02 – Karaköprü (Şanlıurfa) – 1.0

04.56 – Kadirli (Osmaniye) – 2.0

04.48 – Beypazarı (Ankara) – 1.8

04.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

04.37 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 0.9

04.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

04.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

04.31 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 2.4

04.18 – Simav (Kütahya) – 1.3

04.18 – Beypazarı (Ankara) – 2.0

04.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

04.11 – Tuşba (Van) – 1.0

04.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

04.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

03.48 – Kadirli (Osmaniye) – 1.6

03.22 – Kınık (İzmir) – 1.5

03.07 – Dikili Körfezi, Dikili (İzmir) – 1.6

02.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

02.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

02.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

02.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

02.05 – Aşkale (Erzurum) – 1.5

01.37 – Altıeylül (Balıkesir) – 2.1

01.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

01.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4