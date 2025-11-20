Son depremler listesi 20 Kasım 2025: Az önce deprem mi oldu? En son ne zaman, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Balıkesir Sındırgı'daki depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Her gün olduğu gibi bugün de en çok sarsıntı bu bölgede gerçekleşti. Vatandalar en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem olduğunu öğrenmek adında "son depremler" araması yapıyor. İşte AFAD'ın geçtiği veriler...
Yurdun çeşitli bölgelerinde bugün yine onlarca deprem kaydedildi. Bu depremler 4 büyüklüğünü geçmezken son veriler incelenmek isteniyor. Vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi sitesini sık sık kontrol ediyor. İşte son veriler...
20 Kasım son depremler listesi
09.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
08.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08.20 – Ilgın (Konya) – 1.2
08.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
08.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
08.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
07.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07.29 – Gördes (Manisa) – 3.1
07.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.8
07.23 – Marmara Denizi, Büyükçekmece (İstanbul) – 1.6
07.20 – Marmara Denizi, Büyükçekmece (İstanbul) – 1.7
07.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
06.59 – Yeşilova (Burdur) – 1.7
06.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
06.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
06.45 – Şirvan (Siirt) – 1.9
06.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06.37 – Altıeylül (Balıkesir) – 1.0
06.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
06.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06.21 – Şuhut (Afyonkarahisar) – 1.4
06.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06.17 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.9
06.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
05.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
05.53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
05.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
05.46 – Simav (Kütahya) – 1.1
05.43 – Akdeniz, Fethiye (Muğla) – 1.6
05.22 – Feke (Adana) – 1.1
05.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
04.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
04.36 – Marmara Denizi, Büyükçekmece (İstanbul) – 2.2
04.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
03.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
03.39 – Göksun (Kahramanmaraş) – 2.9
03.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
03.37 – Gördes (Manisa) – 1.2
03.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
03.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
03.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
02.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
02.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
02.29 – Simav (Kütahya) – 1.0
02.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
02.10 – Gördes (Manisa) – 1.1
02.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
02.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
01.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
01.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
01.23 – Menderes (İzmir) – 2.5
00.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
00.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
00.43 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.1
00.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
00.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
00.17 – Gördes (Manisa) – 1.2
00.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
00.09 – Güney Kıbrıs (Gazibaf) – 2.4
00.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
00.04 – Gördes (Manisa) – 1.3
23.59 – Eleşkirt (Ağrı) – 1.5
23.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
23.52 – Gördes (Manisa) – 1.3
23.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
23.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
23.34 – Simav (Kütahya) – 1.6
23.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
23.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
23.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
22.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
22.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
22.46 – Tuşba (Van) – 2.0
22.45 – Simav (Kütahya) – 1.1
22.44 – Darende (Malatya) – 1.8
22.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
22.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
22.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
22.25 – Gürün (Sivas) – 1.9
21.59 – Akhisar (Manisa) – 0.9
21.46 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.4
21.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
21.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
21.33 – Suriye, Masyaf (Yayladağı – Hatay) – 2.4
21.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
21.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
21.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
21.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
21.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
21.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
21.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
20.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
20.28 – Ege Denizi, Datça (Muğla) – 3.6
20.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
20.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6