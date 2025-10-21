Son depremler listesi 21 Ekim 2025: Az önce deprem mi oldu? Yeni deprem oldu mu?
En son nerede ve ne zaman deprem oldu? Vatandaşlar her gün son depremler listesini kontrol etmek için bu soruya yanıt arıyor. Bugün Kahramanmaraş'taki deprem endişe yarattı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği veriler...
Türkiye’nin farklı bölgelerinde art arda meydana gelen sarsıntılar vatandaşlar tarafından öğrenilmek isteniyor. Her gün sarsıntıların listesini incelemek isteyenler "son depremler" araması yaparken "Deprem oldu mu" sorusu da sıkça geliyor.
Son depremler listesi (21 Ekim 2025)
08.41 – Marmara Denizi – 2.6
08.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
08.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08.08 – Efeler (Aydın) – 1.5
08.06 – Kırkağaç (Manisa) – 1.3
07.39 – Ege Denizi – 2.0
07.31 – Yüksekova (Hakkari) – 2.7
07.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
07.08 – Simav (Kütahya) – 2.3
06.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06.44 – Tosya (Kastamonu) – 1.9
06.17 – Gölbaşı (Adıyaman) – 1.3
06.12 – Simav (Kütahya) – 1.1
06.10 – Kırkağaç (Manisa) – 1.0
05.55 – Simav (Kütahya) – 0.8
05.48 – Kale (Malatya) – 2.7
05.11 – Türkoğlu (Kahramanmaraş) – 2.5
05.10 – Simav (Kütahya) – 1.3
05.10 – Simav (Kütahya) – 0.9
05.07 – Akhisar (Manisa) – 0.8
05.05 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 3.9
04.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
04.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.7
04.45 – Köyceğiz (Muğla) – 1.7
04.24 – Aşkale (Erzurum) – 0.9
04.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
04.13 – Çatak (Van) – 1.8
04.13 – Simav (Kütahya) – 1.1
04.09 – Yenice (Çanakkale) – 1.2
03.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
03.48 – Mecitözü (Çorum) – 1.1
03.31 – Simav (Kütahya) – 1.2
03.23 – Adaklı (Bingöl) – 1.2
03.08 – Akdeniz, Marmaris açıkları (Muğla) – 2.0
03.03 – Akşehir (Konya) – 1.6
02.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
02.27 – Pütürge (Malatya) – 2.4
02.23 – Simav (Kütahya) – 1.2
02.21 – Simav (Kütahya) – 0.9
02.19 – Simav (Kütahya) – 0.9
02.17 – Simav (Kütahya) – 0.8
02.12 – Kozan (Adana) – 1.2