Son depremler listesi 23 Kasım 2025... Az önce deprem m oldu? Yeni deprem oldu mu?
Vatandaşlar gün içinde kaydedilen son depremleri yakından takip ediyor. Farklı bölgelerde hissedilen sarsıntılar nedeniyle "son depremler" en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. AFAD’ın paylaştığı veriler merakla izleniyor. Depremlerin büyüklüğü, derinliği ve konumu sorgulanıyor. İşte son liste...
23 Kasım 2025 son depremler listesi
09.02 – Karlıova (Bingöl) – 2.7
09.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08.47 – Demirci (Manisa) – 0.9
08.44 – Akçadağ (Malatya) – 1.8
08.35 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.2
08.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
08.33 – Menteşe (Muğla) – 1.1
08.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
08.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
08.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07.40 – Ege Denizi (Datça-Muğla açıkları) – 2.1
07.30 – Demirci (Manisa) – 1.0
07.29 – Demirci (Manisa) – 2.0
07.26 – Pütürge (Malatya) – 1.2
07.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07.18 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.4
07.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
06.39 – Hasanbeyli (Osmaniye) – 1.3
06.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06.23 – Simav (Kütahya) – 0.9
06.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06.15 – Göksun (Kahramanmaraş) – 0.8
06.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
05.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
05.53 – Ahmetli (Manisa) – 1.7
05.53 – Ula (Muğla) – 1.0
05.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
05.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
05.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
05.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
05.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
05.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
05.29 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.4
05.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
05.21 – Gölmarmara (Manisa) – 0.9
05.17 – Kırkağaç (Manisa) – 1.0
05.16 – Demirci (Manisa) – 1.1
05.16 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.3
05.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
05.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
05.01 – Ege Denizi (Datça-Muğla açıkları) – 1.9
05.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
04.58 – Merkez (Bingöl) – 1.2
04.55 – Akhisar (Manisa) – 1.3
04.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
04.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
04.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
04.24 – Demirci (Manisa) – 1.2
04.18 – Demirci (Manisa) – 2.3
04.17 – Pütürge (Malatya) – 1.1
04.17 – Pütürge (Malatya) – 1.1
04.12 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 0.9
04.03 – Demirci (Manisa) – 2.0
04.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
03.59 – Germencik (Aydın) – 1.1
03.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
03.44 – Demirci (Manisa) – 1.8
03.40 – Demirci (Manisa) – 1.1
03.38 – Demirci (Manisa) – 1.0
03.33 – Keban Barajı (Elazığ) – 1.6
03.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
03.31 – Simav (Kütahya) – 1.0
03.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
03.30 – Yeşilyurt (Malatya) – 0.9
03.25 – Demirci (Manisa) – 1.2
03.25 – Demirci (Manisa) – 1.2
03.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
03.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
03.16 – Demirci (Manisa) – 1.0
03.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
03.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
03.13 – Demirci (Manisa) – 1.1
03.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
03.11 – Demirci (Manisa) – 1.4
03.09 – Demirci (Manisa) – 1.1
02.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8
02.55 – Palandöken (Erzurum) – 1.4
02.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
02.46 – Simav (Kütahya) – 0.9
02.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
02.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
02.40 – Gölova (Sivas) – 1.3
02.39 – Demirci (Manisa) – 1.6
02.34 – Demirci (Manisa) – 1.5
02.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
02.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
02.32 – Köyceğiz (Muğla) – 2.2
02.30 – Demirci (Manisa) – 2.6
02.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
02.26 – Göksun (Kahramanmaraş) – 0.9
02.26 – Demirci (Manisa) – 1.1
02.16 – Demirci (Manisa) – 2.3
02.15 – Demirci (Manisa) – 2.0
02.13 – Demirci (Manisa) – 3.0
02.09 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.3
02.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
02.01 – Demirci (Manisa) – 1.2
02.00 – Demirci (Manisa) – 2.6