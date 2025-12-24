Son depremler listesi 24 Aralık 2025... Yeni deprem oldu mu? AFAD son verileri...
Son depremler listesi her gün olduğu gibi bugün de sıkça araştırılıyor. uğun 42ten büyük deprem yaşanmazken son veriler incelenmek isteniyor. İşte AFAD'ın geçtiği liste...
Deprem ülkesi Türkiye'de bugün yine ufak çaplı depremler yaşandı. Bu sarsıntılar 4 büyüklüğünü geçmezken en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem olduğu merak ediliyor. AFAD dakika dakika listeyi yenilerken vatandaşlar da verileri kontrol etmek istiyor.
Son depremler listesi (24 Aralık 2025)
14.15 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.6
14.12 – Gördes (Manisa) – 0.8
14.09 – Selçuklu (Konya) – 0.7
13.46 – Dursunbey (Balıkesir) – 1.5
13.34 – Marmara Denizi, Erdek Körfezi (Balıkesir) – 1.8
13.19 – Akhisar (Manisa) – 2.4
13.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9
13.03 – Ege Denizi, Midilli Adası açıkları (Çanakkale) – 1.6
12.51 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 0.8
12.46 – Ege Denizi – 2.6
12.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
12.35 – Simav (Kütahya) – 1.2
12.32 – Kozan (Adana) – 1.4
12.30 – Keban Barajı, Merkez (Elazığ) – 1.1
12.25 – Görele (Giresun) – 1.4
12.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
11.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
11.20 – Simav (Kütahya) – 0.8
11.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.7
11.18 – Gölhisar (Burdur) – 1.0
11.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
11.13 – Simav (Kütahya) – 1.1
11.09 – Doğanşehir (Malatya) – 1.8
10.50 – Simav (Kütahya) – 1.3
10.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
10.43 – Karadeniz, Görele açıkları (Giresun) – 1.8
10.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
10.05 – Merkez (Çorum) – 1.0
09.49 – Bahçe (Osmaniye) – 1.3
09.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
09.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
09.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
08.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08.34 – Yazıhan (Malatya) – 1.1
08.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
08.04 – Akçadağ (Malatya) – 1.2
08.00 – Merkez (Çorum) – 2.2
07.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
07.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
07.19 – Bigadiç (Balıkesir) – 0.9
07.14 – Akdeniz – 2.5
07.07 – Honaz (Denizli) – 1.0
06.46 – Altıntaş (Kütahya) – 0.9
06.43 – Hekimhan (Malatya) – 1.2
06.42 – Nurdağı (Gaziantep) – 1.2
06.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.7
06.38 – Düziçi (Osmaniye) – 1.3
06.36 – Hekimhan (Malatya) – 1.2
06.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06.26 – Gürün (Sivas) – 1.0
06.24 – Akdeniz, Datça açıkları (Muğla) – 1.9
06.23 – Akçadağ (Malatya) – 1.1
06.15 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.6
06.08 – Beypazarı (Ankara) – 1.9
06.03 – Fethiye Körfezi (Muğla) – 1.1
05.57 – Gökova Körfezi, Marmaris açıkları (Muğla) – 1.0
05.48 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.3
05.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
05.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
05.43 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.9
05.41 – Simav (Kütahya) – 0.8
05.30 – Selçuklu (Konya) – 1.3
05.26 – Sandıklı (Afyonkarahisar) – 1.4
05.23 – Sivrice (Elazığ) – 0.9
05.22 – İncirliova (Aydın) – 1.2
05.20 – Germencik (Aydın) – 1.2
05.14 – Hekimhan (Malatya) – 1.2