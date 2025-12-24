Son depremler listesi 24 Aralık 2025... Yeni deprem oldu mu? AFAD son verileri...

Deprem ülkesi Türkiye'de bugün yine ufak çaplı depremler yaşandı. Bu sarsıntılar 4 büyüklüğünü geçmezken en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem olduğu merak ediliyor. AFAD dakika dakika listeyi yenilerken vatandaşlar da verileri kontrol etmek istiyor.

14.15 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.6

14.12 – Gördes (Manisa) – 0.8

14.09 – Selçuklu (Konya) – 0.7

13.46 – Dursunbey (Balıkesir) – 1.5

13.34 – Marmara Denizi, Erdek Körfezi (Balıkesir) – 1.8

13.19 – Akhisar (Manisa) – 2.4

13.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

13.03 – Ege Denizi, Midilli Adası açıkları (Çanakkale) – 1.6

12.51 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 0.8

12.46 – Ege Denizi – 2.6

12.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

12.35 – Simav (Kütahya) – 1.2

12.32 – Kozan (Adana) – 1.4

12.30 – Keban Barajı, Merkez (Elazığ) – 1.1

12.25 – Görele (Giresun) – 1.4

12.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

11.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

11.20 – Simav (Kütahya) – 0.8

11.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.7

11.18 – Gölhisar (Burdur) – 1.0

11.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

11.13 – Simav (Kütahya) – 1.1

11.09 – Doğanşehir (Malatya) – 1.8

10.50 – Simav (Kütahya) – 1.3

10.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

10.43 – Karadeniz, Görele açıkları (Giresun) – 1.8

10.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

10.05 – Merkez (Çorum) – 1.0

09.49 – Bahçe (Osmaniye) – 1.3

09.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

09.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

09.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

08.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08.34 – Yazıhan (Malatya) – 1.1

08.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

08.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

08.04 – Akçadağ (Malatya) – 1.2

08.00 – Merkez (Çorum) – 2.2

07.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

07.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2

07.19 – Bigadiç (Balıkesir) – 0.9

07.14 – Akdeniz – 2.5

07.07 – Honaz (Denizli) – 1.0

06.46 – Altıntaş (Kütahya) – 0.9

06.43 – Hekimhan (Malatya) – 1.2

06.42 – Nurdağı (Gaziantep) – 1.2

06.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.7

06.38 – Düziçi (Osmaniye) – 1.3

06.36 – Hekimhan (Malatya) – 1.2

06.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

06.26 – Gürün (Sivas) – 1.0

06.24 – Akdeniz, Datça açıkları (Muğla) – 1.9

06.23 – Akçadağ (Malatya) – 1.1

06.15 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.6

06.08 – Beypazarı (Ankara) – 1.9

06.03 – Fethiye Körfezi (Muğla) – 1.1

05.57 – Gökova Körfezi, Marmaris açıkları (Muğla) – 1.0

05.48 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.3

05.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

05.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

05.43 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.9

05.41 – Simav (Kütahya) – 0.8

05.30 – Selçuklu (Konya) – 1.3

05.26 – Sandıklı (Afyonkarahisar) – 1.4

05.23 – Sivrice (Elazığ) – 0.9

05.22 – İncirliova (Aydın) – 1.2

05.20 – Germencik (Aydın) – 1.2

05.14 – Hekimhan (Malatya) – 1.2