SON DEPREMLER LİSTESİ... 24 Ekim 2025 en son nerede ve ne zaman deprem oldu? Az önce deprem mi oldu?

Türkiye güne deprem haberleriyle başladı. Özellikle Kahramanmaraş ve Erzurum çevresinde hissedilen sarsıntılar bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Her gün yapılan "son depremler" araması iyice hızlandı. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusunun yanıtı...

Son depremler listesi (24 Ekim 2025)

10.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

10.28 – Türkoğlu (Kahramanmaraş) – 1.1

10.27 – Simav (Kütahya) – 1.4

10.26 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.9

10.24 – Simav (Kütahya) – 0.9

10.09 – Mesudiye (Ordu) – 1.3

10.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

10.06 – Çerkeş (Çankırı) – 1.3

09.36 – Yahyalı (Kayseri) – 1.0

09.30 – Palandöken (Erzurum) – 2.4

09.12 – Simav (Kütahya) – 0.9

09.05 – Nurdağı (Gaziantep) – 1.8

08.48 – Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) – 1.7

08.26 – Palandöken (Erzurum) – 1.9

08.25 – Simav (Kütahya) – 2.0

07.55 – Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) – 2.1

07.53 – Kozluk (Batman) – 1.9

07.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

07.34 – Simav (Kütahya) – 1.0

07.34 – Palandöken (Erzurum) – 1.6

07.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

07.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

07.12 – Palandöken (Erzurum) – 1.6

06.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

06.28 – Battalgazi (Malatya) – 1.7

06.27 – Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) – 2.3

06.22 – Battalgazi (Malatya) – 1.0

06.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

06.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

06.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

06.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

06.10 – Ula (Muğla) – 1.7

06.07 – Palandöken (Erzurum) – 3.5

06.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

05.43 – Sincik (Adıyaman) – 1.2

05.42 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.5

05.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

05.04 – Sincik (Adıyaman) – 3.8

04.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

04.34 – Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları (İstanbul) – 1.2