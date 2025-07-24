SON DEPREMLER LİSTESİ 24 TEMMUZ: İzmir’de 3.3 büyüklüğünde deprem
İzmir’de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.05’te kaydedilen depremin, yerin 5.7 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
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Kandilli Rasathanesi, İzmir’in Menderes ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin merkez üssü Ataköy Mahallesi olurken, sarsıntının yerin 5,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
Saat 12.05’te kaydedilen deprem, bölge genelinde hafif şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.