SON DEPREMLER LİSTESİ 24 TEMMUZ: Malatya’da 3.6 büyüklüğünde deprem
Malatya’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.40’da kaydedilen depremin, yerin 10.19 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
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Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 06.40 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 10.19 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.