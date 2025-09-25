Güncel en son depremler listesi: 25 Eylül 2025 az önce deprem mi oldu?

Son depremler listesi: 25 Eylül 2025 az önce deprem mi oldu?
Türkiye’nin farklı noktalarında fay hatlarının hareketliliği devam ediyor. Özellikle Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki yaşanan son sarsıntılar dikkatleri üzerine çekiyor. Vatandaşlar son depremler listesini merak ederek "Az önce deprem mi" sorusu da hızlanıyor.
Deprem ülkesi Türkiye'de her gün onlarca sarsıntı kaydediliyor. Bu depremleri vataandaşlar günlük olarak takip ediyor. Bu sebeple de sabah saatlerinden itibaren "son depremler" araması yapılıyor. Bugün 4 ve üzeri bir deprem yaşanırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son verileri incelenmek isteniyor.
Son depremler listesi (25 Eylül 2025)
11:29 – Aşkale (Erzurum) – 4.4
10:51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
10:48 – Gördes (Manisa) – 1.1
10:19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
09:41 – Yazıhan (Malatya) – 1.7
09:33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
09:25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
09:18 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
09:15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
09:08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08:58 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
08:20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
08:03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07:59 – Gördes (Manisa) – 1.1
07:47 – Sivrice (Elazığ) – 1.2
07:42 – Akdeniz, Marmaris açıkları (Muğla) – 2.1
03:39 – Nurhak (Kahramanmaraş) – 1.5