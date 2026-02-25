Son depremler listesi 25 Şubat 2026... Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Deprem ülkesi Türkiye'de her gün onlarca deprem yaşanıyor. Bugün 4 ve üzeri deprem meydana gelmezken liste sık sık kontrol ediliyor. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusunun yanıtı...

09.58 - Sumbas (Osmaniye) - 1.9

09.56 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1

09.31 - Çaldıran (Van) - 1.1

09.29 - Sivrice (Elazığ) - 0.6

09.24 - Merkez (Elazığ) - 1.0

09.23 - Merkez (Elazığ) - 1.0

08.57 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.5

08.39 - Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [21.71 km] Dikili (İzmir) - 1.8

08.14 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

08.03 - Sındırgı (Balıkesir) - 3.3

07.52 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1

07.33 - Doğanşehir (Malatya) - 1.5

07.21 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5

07.18 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5

07.16 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.9

07.15 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.4

07.14 - Sındırgı (Balıkesir) - 3.0

07.12 - Sındırgı (Balıkesir) - 3.2

06.50 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

06.18 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.4

06.08 - Simav (Kütahya) - 1.4

06.06 - Sındırgı (Balıkesir) - 3.0

06.02 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.3

06.01 - Yazıhan (Malatya) - 2.4

06.00 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.3

05.03 - Çelikhan (Adıyaman) - 0.9

04.50 - Baklan (Denizli) - 1.2

04.27 - Yazıhan (Malatya) - 1.2

04.25 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9

04.10 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9

04.07 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2

03.56 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4

03.55 - Gölmarmara (Manisa) - 1.0

03.55 - Beypazarı (Ankara) - 1.6