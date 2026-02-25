Son depremler listesi 25 Şubat 2026... Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
Balıkesir Sındırgı'daki deprem fırtınası devam ederken ülkenin çeşitli bölgelerinde de ufak sarsıntılar meydana geliyor. AFAD sarsıntıları anlık olarak geçerken vatandaşlar da verileri incelemek istiyor. İşte bugün yaşanan son depremler...
Deprem ülkesi Türkiye'de her gün onlarca deprem yaşanıyor. Bugün 4 ve üzeri deprem meydana gelmezken liste sık sık kontrol ediliyor. İşte "En son nerede ve ne zaman deprem oldu" sorusunun yanıtı...
09.58 - Sumbas (Osmaniye) - 1.9
09.56 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
09.31 - Çaldıran (Van) - 1.1
09.29 - Sivrice (Elazığ) - 0.6
09.24 - Merkez (Elazığ) - 1.0
09.23 - Merkez (Elazığ) - 1.0
08.57 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.5
08.39 - Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [21.71 km] Dikili (İzmir) - 1.8
08.14 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
08.03 - Sındırgı (Balıkesir) - 3.3
07.52 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
07.33 - Doğanşehir (Malatya) - 1.5
07.21 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5
07.18 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5
07.16 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.9
07.15 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.4
07.14 - Sındırgı (Balıkesir) - 3.0
07.12 - Sındırgı (Balıkesir) - 3.2
06.50 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
06.18 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.4
06.08 - Simav (Kütahya) - 1.4
06.06 - Sındırgı (Balıkesir) - 3.0
06.02 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.3
06.01 - Yazıhan (Malatya) - 2.4
06.00 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.3
05.03 - Çelikhan (Adıyaman) - 0.9
04.50 - Baklan (Denizli) - 1.2
04.27 - Yazıhan (Malatya) - 1.2
04.25 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
04.10 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
04.07 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
03.56 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
03.55 - Gölmarmara (Manisa) - 1.0
03.55 - Beypazarı (Ankara) - 1.6