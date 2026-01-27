Son depremler listesi 27 Ocak 2026 Salı: Az önce deprem mi oldu?
Son depremler listesi sık sık kontrol ediliyor. Vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmek istiyor. Balıkesir'deki depremlerin ardından aramalar hızlanırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri şöyle...
Ülkemizde her gün onlarca deprem olurken 4 ve üzeri büyüklükteki depremler korkuya neden oluyor. Bugün orta şiddette bir deprem kaydedilmezken yine "son depremler" araması sıkça yapılıyor. İşte son veriler...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
16.29 – Simav (Kütahya) – 0.7
16.20 – Simav (Kütahya) – 0.5
16.13 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 2.1
16.08 – Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) – 1.8
16.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
15.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
15.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3
15.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
15.33 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.0
15.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
15.19 – Pütürge (Malatya) – 1.1
15.08 – Simav (Kütahya) – 1.3
14.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
14.40 – Refahiye (Erzincan) – 3.5
14.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1
14.37 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 2.7
14.35 – Simav (Kütahya) – 1.4
14.31 – İhsangazi (Kastamonu) – 1.7
14.26 – Sivrice (Elazığ) – 1.8
14.25 – Soma (Manisa) – 1.3
14.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
14.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8
13.45 – Başkale (Van) – 2.5
13.26 – İspir (Erzurum) – 0.9
13.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
13.23 – Divriği (Sivas) – 1.9
13.10 – Bayramiç (Çanakkale) – 1.5
13.03 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.4
12.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
12.39 – Kula (Manisa) – 1.2
12.36 – Mazıdağı (Mardin) – 1.6
12.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
12.04 – Battalgazi (Malatya) – 1.1
11.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
11.42 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.2
11.25 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.4
11.23 – Yazıhan (Malatya) – 1.0
11.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
11.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
11.09 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.0
10.58 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.6
10.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
10.40 – Yeşilyurt (Malatya) – 0.9
10.37 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.5
10.37 – Ege Denizi, Bodrum açıkları (Muğla) – 2.2
10.31 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.2
10.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
10.21 – Simav (Kütahya) – 1.4
10.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9