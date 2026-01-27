Son depremler listesi 27 Ocak 2026 Salı: Az önce deprem mi oldu?

Ülkemizde her gün onlarca deprem olurken 4 ve üzeri büyüklükteki depremler korkuya neden oluyor. Bugün orta şiddette bir deprem kaydedilmezken yine "son depremler" araması sıkça yapılıyor. İşte son veriler...

16.29 – Simav (Kütahya) – 0.7

16.20 – Simav (Kütahya) – 0.5

16.13 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 2.1

16.08 – Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) – 1.8

16.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

15.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

15.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3

15.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

15.33 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.0

15.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

15.19 – Pütürge (Malatya) – 1.1

15.08 – Simav (Kütahya) – 1.3

14.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

14.40 – Refahiye (Erzincan) – 3.5

14.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

14.37 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 2.7

14.35 – Simav (Kütahya) – 1.4

14.31 – İhsangazi (Kastamonu) – 1.7

14.26 – Sivrice (Elazığ) – 1.8

14.25 – Soma (Manisa) – 1.3

14.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

14.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

13.45 – Başkale (Van) – 2.5

13.26 – İspir (Erzurum) – 0.9

13.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

13.23 – Divriği (Sivas) – 1.9

13.10 – Bayramiç (Çanakkale) – 1.5

13.03 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.4

12.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

12.39 – Kula (Manisa) – 1.2

12.36 – Mazıdağı (Mardin) – 1.6

12.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

12.04 – Battalgazi (Malatya) – 1.1

11.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

11.42 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.2

11.25 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.4

11.23 – Yazıhan (Malatya) – 1.0

11.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

11.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

11.09 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.0

10.58 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.6

10.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

10.40 – Yeşilyurt (Malatya) – 0.9

10.37 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.5

10.37 – Ege Denizi, Bodrum açıkları (Muğla) – 2.2

10.31 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.2

10.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

10.21 – Simav (Kütahya) – 1.4

10.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9