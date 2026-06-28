SON DEPREMLER LİSTESİ 28 HAZİRAN 2026: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Depremler ülkemizin bir gerçeği... Her gün onlarca küçük şiddetli sarsıntılar yaşanıyor. 4 üzeri depremler ise korku yaratırken bugün büyük bir sarsıntı olup olmadığı araştırılıyor. İşte AFAD'ın geçtiği en son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

13.33 - Sinjar, Ninova (Irak) - [84.57 km] İdil (Şırnak) - 2.1

13.18 - Finike (Antalya) - 1.8

12.51 - Pınarbaşı (Kayseri) - 1.8

12.43 - Köyceğiz (Muğla) - 1.2

12.33 - Ceyhan (Adana) - 1.6

12.30 - Kuşadası (Aydın) - 2.3

12.30 - Narlıdere (İzmir) - 1.6

12.18 - Kuşadası (Aydın) - 1.9

12.00 - Köyceğiz (Muğla) - 0.7

11.51 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.9

11.35 - Kuşadası (Aydın) - 1.1

11.08 - Ege Denizi - [14.71 km] Datça (Muğla) - 1.3

10.57 - Dalaman (Muğla) - 1.7

10.46 - Dalaman (Muğla) - 1.6

09.23 - Resulayn, Haseke (Suriye) - [21.06 km] Kızıltepe (Mardin) - 2.7

09.20 - Resulayn, Haseke (Suriye) - [21.33 km] Kızıltepe (Mardin) - 2.2

09.08 - Akdeniz - [29.79 km] Dalaman (Muğla) - 1.4

08.12 - Simav (Kütahya) - 1.2

08.05 - Beypazarı (Ankara) - 2.2

07.35 - Kuşadası (Aydın) - 1.7

07.20 - Doğanşehir (Malatya) - 1.4

07.09 - Kuşadası (Aydın) - 1.5

06.17 - Kuşadası (Aydın) - 1.7

06.15 - Simav (Kütahya) - 1.9

05.54 - Simav (Kütahya) - 1.6

05.03 - Serinhisar (Denizli) - 1.0

04.17 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6

04.02 - Dalaman (Muğla) - 1.5

03.36 - Orhangazi (Bursa) - 2.3

03.00 - Milas (Muğla) - 0.9

02.35 - Seydikemer (Muğla) - 2.1

02.00 - Merkez (Muş) - 1.1

01.23 - Milas (Muğla) - 1.0

01.19 - Milas (Muğla) - 1.1

01.17 - Pütürge (Malatya) - 1.0

00.51 - Nazilli (Aydın) - 0.9

00.47 - İnegöl (Bursa) - 1.2

00.43 - Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) - 1.0

00.25 - Kuşadası (Aydın) - 1.2

00.19 - Akçadağ (Malatya) - 1.6

00.10 - Saimbeyli (Adana) - 1.6

00.09 - Kuşadası (Aydın) - 1.2