Son depremler listesi 29 Aralık 2025 listesi... Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Bugünkü son depremler listesi merak ediliyor. 29 Aralık'ta 4 ve üzeri büyüklükte deprem yaşanmazken AFAD'ın son verileri kontrol edilmek isteniyor. Ufak bir hareketlilikte "Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu" sorusu sıkça geliyor.
Bugün yine onlarca sarsıntı yaşandı. Yurdun dört bir yanında ufak çaplı depremler meydana geldi. Vatandaşlar anlık olarak sarsıntıları izlemek istiyor. İşte AFAD'ın geçtiği liste...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
09.40 – Ayvacık (Çanakkale) – 1.9
09.38 – Gördes (Manisa) – 1.2
09.25 – Karesi (Balıkesir) – 1.0
09.20 – Muradiye (Van) – 1.5
09.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
09.03 – Ayvacık (Çanakkale) – 1.6
08.53 – Ayvacık (Çanakkale) – 1.9
08.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
08.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
08.35 – Dursunbey (Balıkesir) – 1.3
08.29 – Battalgazi (Malatya) – 1.1
08.19 – Ayvacık (Çanakkale) – 1.9
08.17 – Battalgazi (Malatya) – 1.1
07.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
07.34 – Yatağan (Muğla) – 1.5
07.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
07.17 – Soma (Manisa) – 1.7
07.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
06.53 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.5
06.36 – Sivrice (Elazığ) – 1.1
06.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
06.15 – Doğanşehir (Malatya) – 1.1
06.06 – Akdeniz – 2.6
06.01 – Merkez (Yalova) – 1.7
05.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
05.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
05.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
05.06 – Sincik (Adıyaman) – 1.9
04.48 – Sungurlu (Çorum) – 1.5
04.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
04.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0
03.28 – Beypazarı (Ankara) – 2.6
03.24 – Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) – 2.3
03.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
02.57 – Hekimhan (Malatya) – 2.2
02.55 – Akçadağ (Malatya) – 1.0
02.52 – Hekimhan (Malatya) – 1.7
02.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
02.07 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 2.0
02.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
02.01 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.3
01.56 – Dursunbey (Balıkesir) – 2.1
01.46 – Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) – 2.4
01.45 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 2.0
01.44 – Çağlayancerit (Kahramanmaraş) – 1.3
01.42 – Çağlayancerit (Kahramanmaraş) – 1.9
01.27 – Çağlayancerit (Kahramanmaraş) – 2.0
01.26 – Pütürge (Malatya) – 1.5
01.14 – Gölbaşı (Adıyaman) – 1.6
00.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
00.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
00.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4
00.25 – Yazıhan (Malatya) – 1.0
00.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.2
00.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2