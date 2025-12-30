Son depremler listesi 30 Aralık 2025... Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?

Gün boyunca yer kabuğundaki yaşanan hareketlilik vatandaşlar tarafından takip edilmek isteniyor. AFAD ve Kandilli'nin son verileri gün içinde sıkça kontrol ediliyor. Şu ana dek panik yaratan bir deprem kaydedilmezken yine de "son depremler" araması sıkça yapılıyor.

16.43 – Simav (Kütahya) – 1.5

16.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

16.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

16.10 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.1

16.04 – Alaşehir (Manisa) – 0.9

16.01 – Bayramiç (Çanakkale) – 1.5

15.52 – Akdeniz, Marmaris açıkları (Muğla) – 2.3

15.44 – Göksun (Kahramanmaraş) – 2.3

15.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

15.22 – Saruhanlı (Manisa) – 1.6

15.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

15.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

14.37 – Pütürge (Malatya) – 1.2

14.30 – Gelendost (Isparta) – 0.8

14.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

14.05 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.4

14.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

13.58 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 2.2

13.54 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.8

13.45 – Eleşkirt (Ağrı) – 1.5

13.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

13.28 – Kağızman (Kars) – 2.1

13.16 – Baskil (Elazığ) – 1.0

12.59 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.4

12.38 – Mamak (Ankara) – 1.3

12.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

12.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

12.20 – Battalgazi (Malatya) – 1.5

12.07 – Mecitözü (Çorum) – 2.3

12.06 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.3

11.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

11.51 – Baskil (Elazığ) – 1.8

11.27 – Doğanşehir (Malatya) – 1.3

11.27 – Akçadağ (Malatya) – 1.4

10.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

10.58 – Merkez (Osmaniye) – 1.6

10.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

10.12 – Başkale açıkları (Van) – 2.7

10.06 – Kalecik (Ankara) – 1.2

09.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

09.47 – Başkale açıkları (Van) – 2.1

09.43 – Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) – 2.0