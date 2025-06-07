SON DEPREMLER LİSTESİ 7 HAZİRAN: Antalya'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.35’de kaydedilen depremin, yerin 5 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Antalya Körfezi açıklarında 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre, deprem saat 11.35’te, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.