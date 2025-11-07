Son depremler listesi... 7 Kasım 2025 yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?

Türkiye genelinde yaşanan sarsıntılar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi gün boyunca araştırma konusu oluyor. Bugün yine onlarca sarsıntı yaşanırken vatandaşlar listeyi kontrol etmek istiyor. İşte detaylar...

Son depremler listesi (7 Kasım 2025)

12.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

12.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

12.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

12.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

12.06 – Ulaş (Sivas) – 2.3

11.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

11.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

11.57 – Gölova (Sivas) – 2.7

11.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

11.51 – Sulusaray (Tokat) – 2.0

11.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

11.47 – Gördes (Manisa) – 1.8

11.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

11.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

11.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

11.40 – Gördes (Manisa) – 2.0

11.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

11.35 – Suşehri (Sivas) – 1.1

11.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

11.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

11.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

11.24 – Gördes (Manisa) – 1.1

11.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

11.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

11.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.0

11.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

11.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

10.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

10.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

10.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

10.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

10.34 – Gördes (Manisa) – 1.5

10.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

10.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

10.20 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

10.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

10.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

10.09 – Gördes (Manisa) – 0.7

10.07 – Gördes (Manisa) – 1.2

10.02 – Osmaneli (Bilecik) – 1.6