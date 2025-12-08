Son depremler listesi: 8 Aralık AFAD, Kandilli Rasathanesi deprem verileri... Az önce deprem mi oldu?
Van Tuşba'daki 4.6 büyüklüğündeki deprem endişe yaratırken sabah saatlerinde Antalya 4.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Öte yandan Kütahya Simav'daki hareketlilik de gözlerden kaçmıyor. İşte bugün yaşanan son depremler listesi...
Ülkemizde son günlerde deprem hareketliliği yaşanıyor. 4'ün üzerinde yaşanan depremler korku yaratırken bugünkü son durum araştırılıyor. Kütahya Simav'da peş peşe küçük çaplı depremler dikkat çekiyor. Vatandaşlar bu verilere ulaşmak için "son depremler" araması yapıyor.
8 Aralık son depremler listesi...
09.15 – Simav (Kütahya) – 1.6
09.03 – Simav (Kütahya) – 1.2
08.49 – Simav (Kütahya) – 2.3
08.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
08.27 – Türkoğlu (Kahramanmaraş) – 1.0
08.25 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7
08.02 – Selçuk (İzmir) – 2.6
07.39 – Simav (Kütahya) – 1.9
07.35 – Simav (Kütahya) – 1.4
07.35 – Simav (Kütahya) – 1.6
07.14 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.2
07.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
07.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06.57 – Sivrice (Elazığ) – 0.8
06.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
06.52 – Onikişubat (Kahramanmaraş) – 1.3
06.49 – Simav (Kütahya) – 1.1
06.46 – Simav (Kütahya) – 1.1
06.46 – Akçadağ (Malatya) – 1.9
06.45 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06.42 – Simav (Kütahya) – 1.1
06.36 – Simav (Kütahya) – 1.1
06.31 – Simav (Kütahya) – 1.4
06.29 – Simav (Kütahya) – 2.0
06.28 – Simav (Kütahya) – 2.0
06.28 – Simav (Kütahya) – 1.3
06.27 – Simav (Kütahya) – 1.4
06.26 – Simav (Kütahya) – 3.1
06.25 – Simav (Kütahya) – 3.3
06.25 – Simav (Kütahya) – 2.0
06.24 – Simav (Kütahya) – 1.3
06.23 – Simav (Kütahya) – 2.1
06.23 – Simav (Kütahya) – 1.5
06.17 – Simav (Kütahya) – 1.2
06.15 – Simav (Kütahya) – 1.0
06.14 – Simav (Kütahya) – 1.0
06.13 – Simav (Kütahya) – 1.0
06.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06.08 – Simav (Kütahya) – 1.0
06.07 – Bigadiç (Balıkesir) – 0.9
06.05 – Simav (Kütahya) – 1.0
06.04 – Bayramiç (Çanakkale) – 1.4
06.02 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
06.01 – Şarkışla (Sivas) – 1.0
05.52 – Akçadağ (Malatya) – 0.9
05.37 – Ege Denizi – 2.5
05.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
05.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
05.33 – Akçadağ (Malatya) – 1.1
05.30 – Andırın (Kahramanmaraş) – 1.2
05.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
05.19 – Dursunbey (Balıkesir) – 1.4
05.17 – İslahiye (Gaziantep) – 1.8
05.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
04.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
04.51 – Simav (Kütahya) – 1.2
04.50 – Akdeniz – Kaş (Antalya) – 1.8
04.42 – Merkez (Bolu) – 1.7
04.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
04.30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
04.29 – Ege Denizi – Saros Körfezi – 1.4
04.27 – Torbalı (İzmir) – 1.2
04.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
04.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
04.03 – Ege Denizi – Bodrum (Muğla) – 2.6
03.58 – Adaklı (Bingöl) – 2.3
03.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
03.54 – Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – 2.6
03.31 – Konyaaltı (Antalya) – 4.3
03.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
03.17 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
03.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.5
02.57 – Sungurlu (Çorum) – 1.0
02.47 – Sur (Diyarbakır) – 1.3
02.33 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.8
02.28 – Köyceğiz (Muğla) – 1.0
02.19 – Ulaş (Sivas) – 2.2
02.18 – Kale (Malatya) – 1.3
02.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
02.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
02.06 – Aşkale (Erzurum) – 1.2
02.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.9
01.51 – Kırkağaç (Manisa) – 1.1
01.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
01.44 – Selçuk (İzmir) – 1.4
01.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
01.41 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9
01.32 – Ahlat (Bitlis) – 1.3
01.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7
01.22 – Battalgazi (Malatya) – 1.2
01.19 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
00.54 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.4
00.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6
00.42 – Ege Denizi – Dikili (İzmir) – 2.2
00.29 – Akçadağ (Malatya) – 1.7