SON DEPREMLER LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler, her gün binlerce kişi tarafından anlık olarak takip edilerek en çok sorgulanan içerikler arasında yer alıyor. Bugün de en son nerede ve ne zaman deprem olduğu merak ediliyor. İşte AFAD'ın geçtiği veriler...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

11.58 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 2.0

11.48 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 2.0

11.29 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 2.2

11.21 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 3.1

11.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

10.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

10.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

10.37 – Simav (Kütahya) – 1.7

09.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

09.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

08.37 – Delice (Kırıkkale) – 0.8

08.34 – Delice (Kırıkkale) – 0.9

08.31 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.4

07.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

06.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.6

06.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

06.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

05.45 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 2.0

05.43 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 2.4

05.22 – Gölbaşı (Adıyaman) – 1.0

05.16 – Nurdağı (Gaziantep) – 1.4

05.04 – Karadeniz, Ayancık açıkları (Sinop) – 1.6

04.58 – Ege Denizi, Bozcaada açıkları (Çanakkale) – 2.3

04.56 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 1.9

04.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

04.43 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

04.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

04.09 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 2.0

04.09 – Yahyalı (Kayseri) – 1.3

04.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

04.04 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 0.9

04.02 – Pütürge (Malatya) – 0.8

04.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

03.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

03.57 – Sur (Diyarbakır) – 1.2

03.48 – Merkezefendi (Denizli) – 1.5

03.46 – Beyşehir (Konya) – 1.0

03.44 – Simav (Kütahya) – 0.9

03.44 – Simav (Kütahya) – 0.9

03.29 – Doğanşehir (Malatya) – 0.7

03.18 – Sivrice (Elazığ) – 1.3

03.18 – Genç (Bingöl) – 0.8

03.17 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 1.9

03.16 – Maden (Elazığ) – 0.9

03.14 – Orta (Çankırı) – 1.9

03.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

03.04 – Simav (Kütahya) – 1.3

02.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

02.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

02.47 – Pütürge (Malatya) – 0.9

02.44 – Mezitli (Mersin) – 1.2

02.40 – Ege Denizi, Midilli Adası – Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 1.6

02.39 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

02.36 – Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) – 1.7

02.17 – Yumurtalık (Adana) – 1.5

02.09 – Eskipazar (Karabük) – 1.3

02.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

02.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

02.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

01.47 – Doğanşehir (Malatya) – 0.8

01.43 – Kağızman (Kars) – 1.0

01.33 – Göksun (Kahramanmaraş) – 0.9

01.30 – Karlıova (Bingöl) – 1.1

01.26 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.5

01.19 – Karlıova (Bingöl) – 1.2

01.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

01.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

00.56 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

00.54 – Sivrice (Elazığ) – 1.0

00.46 – Başçiftlik (Tokat) – 1.0

00.44 – Göksun (Kahramanmaraş) – 0.9

00.43 – Niksar (Tokat) – 1.0

00.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

00.22 – Reşadiye (Tokat) – 1.0

00.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

00.16 – Seydikemer (Muğla) – 1.5

00.14 – Ege Denizi, Kuşadası Körfezi – Menderes açıkları (İzmir) – 1.7