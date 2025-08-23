Son depremler listesi: Balıkesir Sındırgı yine sallandı!
Balıkesir Sındırgı ilçesinde bugün saat 10.46 sularında 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 10.46 sıralarında 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliğinin ise 7,6 kilometre olduğu kaydedildi.
Balıkesir Sındırgı, 10 Ağustos meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, o tarihten itibaren de bölgede birçok artçı sarsıntı olmuştu.