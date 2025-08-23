Son depremler listesi: Balıkesir Sındırgı'da art arda depremler!
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 14:42'ye kadar 4 deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, son depremin büyüklüğü 3,6 olarak duyuruldu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün peş peşe depremler meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre son olarak, saat 14:16 sularında 4,1, 14:20'de ise 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son depremler (23 Ağustos 2025)
10:46 Sındırgı-Balıkesir - Büyüklük 3,6
14:16 Sındırgı-Balıkesir - Büyüklük 4,1
14:20 Sındırgı-Balıkesir - Büyüklük 3,9
14:42 Sındırgı-Balıkesir - Büyüklük 3,5