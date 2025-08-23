Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün peş peşe depremler meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre son olarak, saat 14:16 sularında 4,1, 14:20'de ise 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son depremler (23 Ağustos 2025)

10:46 Sındırgı-Balıkesir - Büyüklük 3,6

14:16 Sındırgı-Balıkesir - Büyüklük 4,1

14:20 Sındırgı-Balıkesir - Büyüklük 3,9

14:42 Sındırgı-Balıkesir - Büyüklük 3,5