SON DEPREMLER LİSTESİ | Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 11:26'da kaydedilen sarsıntının, yerin 6.72 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de saat 11.26'da (TSİ) 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Merkez üssü Sındırgı olarak kaydedilen sarsıntı 6,72 km derinlikte gerçekleşti.

18 Ağustos son depremler listesi...

11:37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6 (Derinlik: 8.91 km)

11:33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8 (Derinlik: 6.06 km)

11:30 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8 (Derinlik: 9.2 km)

11:26 – Sındırgı (Balıkesir) – 4.2 (Derinlik: 6.72 km)

11:26 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.6 (Derinlik: 10.6 km)

11:14 – Kale (Malatya) – 2.2 (Derinlik: 10.75 km)

11:05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0 (Derinlik: 7.0 km)

11:00 – Çaygören Barajı (Sındırgı/Balıkesir) – 1.4 (Derinlik: 7.0 km)

10:53 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1 (Derinlik: 7.0 km)

10:52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3 (Derinlik: 7.38 km)

10:51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2 (Derinlik: 4.7 km)

10:49 – Darende (Malatya) – 2.2 (Derinlik: 6.91 km)

10:46 – Akhisar (Manisa) – 1.0 (Derinlik: 7.0 km)

10:43 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.3 (Derinlik: 5.14 km)

10:40 – Bala (Ankara) – 0.9 (Derinlik: 7.09 km)

10:38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5 (Derinlik: 10.15 km)

10:37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2 (Derinlik: 7.0 km)

