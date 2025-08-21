Son depremler listesi: İstanbul'da ve Balıkesir'de yeni deprem oldu mu? Az önce deprem mi oldu?
Balıkesir'de sürekli artçı sarsıntılar yaşanırken İstanbul'da da dün 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı. Her iki bölgede endişe yaşanırken yeni deprem olup olmadığı merak ediliyor. Bu nedenle son depremler listesi merak ediliyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği veriler...
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor. Her gün bölgede onlarca deprem kaydediliyor. Bugün yine bölge hareketli... Öte yandan dün İstanbul Silivri'de yaşanan deprem de İstanbulluları korkuya sevk etti. Bugünkü son depremler araştırılıyor. İşte detaylar...
Son depremler (21 Ağustos 2025)
09:25: Tavas (Denizli) - Büyüklük 1.7
09:24: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 2.4
09:19: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 2.3
09:10: Ege Denizi - Datça (Muğla) - Büyüklük 2.1
09:04: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.6
09:04: Şabanözü (Çankırı) - Büyüklük 2.6
09:03: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 2.2
09:00: Ege Denizi - Datça (Muğla) - Büyüklük 2.4
08:57: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 3.4
08:43: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.7
08:41: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 3.2
08:38: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.5
08:27: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.2
08:24: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.0
08:19: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.3
08:18: Ege Denizi - Datça (Muğla) - Büyüklük 2.2
08:11: Datça (Muğla) - Büyüklük 1.3
08:07: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 2.0
08:06: Ege Denizi - Datça (Muğla) - Büyüklük 2.2
08:00: Ege Denizi - Datça (Muğla) - Büyüklük 2.4
07:59: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.7
07:57: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 2.0
07:39: Ege Denizi - Datça (Muğla) - Büyüklük 2.4
07:38: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.2
07:23: Horasan (Erzurum) - Büyüklük 2.0
07:11: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 2.2
07:05: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 2.1
06:55: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 2.8
06:54: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 2.1
06:46: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 2.6
06:46: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 2.0
06:43: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.9
06:40: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.9
06:30: Gördes (Manisa) - Büyüklük 1.3
06:27: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.6
06:22: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.1
06:18: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 0.7
06:17: Akhisar (Manisa) - Büyüklük 1.2
06:16: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.2
06:06: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.9
06:03: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 3.4
06:00: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 2.8
05:55: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.8
05:45: Sındırgı (Balıkesir) - Büyüklük 1.1
05:42: Gördes (Manisa) - Büyüklük 1.2