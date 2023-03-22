Son depremler! Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Malatya Yeşilyurt'ta saat 22.43 sıralarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Yerin 6.9 km derinliğinde oluştu.
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AFAD'ın açıklamasına göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 22.43 sıralarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Yerin 6.9 km derinliğinde oluştu.
Gelen ilk bilgilere göre yakın il ve ilçelerde hissedilen depremin olumsuz etkileri olmadığı belirtiliyor.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 22, 2023
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Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-03-22
Saat:22:43:23 TSİ
Enlem:38.184 N
Boylam:38.119 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/XLt8xkw9tN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi