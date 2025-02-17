Son depremler: Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Kale ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'ın açıkladığı deprem yerin 7.24 km derinliğinde meydana geldi.
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AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Saat 18.41'de kaydedilen deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Kale (Malatya)
Tarih:2025-02-17
Saat:18:41:23 TSİ
Enlem:38.30444 N
Boylam:38.77139 E
Derinlik:7.24 km
Detay:https://t.co/3CYUhcO9wF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi