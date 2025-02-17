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Son depremler: Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Kale ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD'ın açıkladığı deprem yerin 7.24 km derinliğinde meydana geldi.

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AFAD, Malatya'nın Kale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Saat 18.41'de kaydedilen deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.