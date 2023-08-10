Son depremler Malatya'da 5.3 şiddetinde deprem oldu

AFAD'ın verdiği bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7 km derinliğnde oldu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin, AFAD başta olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağlık Bakanı Koca'dan Malatya'daki depreme ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin hissedildiği alandan ilgili birimlere olumsuz bildirim olmadığını, UMKE timlerinin bölgede tarama yapmak üzere görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğünde depreme ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Depremin hissedildiği alandan ilgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır. UMKE timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."