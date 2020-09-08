Son depremler: Malatya'da deprem oldu

08 Eylül 2020

Malatya'da meydana gelen deprem vatandaşları tedirgin etti. Malatya'da depremin şiddeti Avrupa Sismoloji Merkezi tarafından 5.4 olarak duyurulurken, AFAD depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise depremin büyüklüğü 4.9 oldu.

Bugün saat 13.44'te meydana gelen depremin merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi oldu. Malatya'da meydana gelen deprem Adıyaman'da da hissedilirken, depremin ardından Malatya Valisi ve Malatya Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi.

Can ve mal kaybı yok

Vali Aydın Baruş depreme ilişkin açıklamasında olumsuz bir haber almadıklarını ifade etti.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Afad verilerine göre, İlimizde merkez üssü Pütürge olan 4.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. #Deprem'den etkilenen bütün hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi, memleketimizi ve milletimizi her türlü afet ve felaketlerden muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Naci Görür'den deprem yorumu

Malatya, Pütürge Sahilköy'de meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Görür, "Deprem DAF’ın Hazar Gölü- Sincik kolunun batısında ve Çelikhan-Erkenek koluna yakın. Bu tür depremler Coulomb stres transferi yoluyla komşu faylarda stres değişimine neden olarak orlarda deprem riskini artırabilirler. Kanaatimce Çelikhan-Erkenek arası daha da riskli hale geldi. Dikkatli olunmalıdır." ifadelerini kullandı.