Son depremler nerede oldu? İşte son depremler listesi
Deprem kuşağı üzerinde bulunan Türkiye'de sık sık depremler meydana gelirken, bu deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlar son depremler konusunda bilgileri araştırıyor. Hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi son depremler listesini vatandaşlarla paylaşıyor. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...
Son depremler listesi, deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye bir deprem kuşağının üzerinde yer alırken, bu nedenle bölgede çok sayıda deprem yaşanıyor. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından vatandaşlarla paylaşılıyor. Bu depremlerden 3.0 ölçeği altında olanlar hissedilmezken, bu değerin üzerindeki depremler, depremin yaşandığı bölgede hissediliyor.
Türkiye'de bugün son depremler listesine bakıldığında Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yine Akdeniz'de Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, gece saat 02.48'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bunun dışındaki depremler ise 3.0 değerinden küçük olurken, hissedilmedi.
Son depremler listesi (23 Ağustos 2021)