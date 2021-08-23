Son depremler nerede oldu? İşte son depremler listesi

Son depremler listesi, deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye bir deprem kuşağının üzerinde yer alırken, bu nedenle bölgede çok sayıda deprem yaşanıyor. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından vatandaşlarla paylaşılıyor. Bu depremlerden 3.0 ölçeği altında olanlar hissedilmezken, bu değerin üzerindeki depremler, depremin yaşandığı bölgede hissediliyor.

Türkiye'de bugün son depremler listesine bakıldığında Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yine Akdeniz'de Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, gece saat 02.48'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bunun dışındaki depremler ise 3.0 değerinden küçük olurken, hissedilmedi.

Son depremler listesi (23 Ağustos 2021)