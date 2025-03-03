Son Depremler: Tunceli’de 3,5 büyüklüğünde deprem
Son depremler: Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’a göre depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. (AFAD Son Depremler, Tunceli'de Deprem)
Haber Merkezi
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 3.5 büyülüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 12.46'daki deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremde herhangi bir olumsuzluğun oluşmadığı öğrenildi. (İHA)
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 3, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Pülümür (Tunceli)
Tarih:2025-03-03
Saat:12:46:55 TSİ
Enlem:39.43417 N
Boylam:40.20417 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/iVr7Tt4gFY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi