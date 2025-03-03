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Son Depremler: Tunceli’de 3,5 büyüklüğünde deprem

Son depremler: Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’a göre depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. (AFAD Son Depremler, Tunceli'de Deprem)

Haber Merkezi
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 3.5 büyülüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 12.46'daki deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremde herhangi bir olumsuzluğun oluşmadığı öğrenildi. (İHA)