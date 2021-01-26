Son depremler Türkiye'den de hissedildi

Bugün öğle saatlerinde meydana gelen son depremler paniğe neden oldu. Suriye-Irak sınırında önce 4,4 büyüklüğünde, ardından ise 5,2 büyüklüğünde iki deprem yaşandı. Bu deprem bölgeye yakın olan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman gibi kentlerde de hissedildi.

Merkez üssü Suriye'nin Haseke kentine 58 kilometre uzaklıkta olan depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 5,3 olarak duyurdu. AFAD verilerine göre ise Al-Hasakah bölgesinde yaşanan depremin büyüklüğü 5,2.

Depremin meydana geldiği bölgenin büyük çoğunluğu çöl olmasından ötürü yerleşim yeri bulunmuyor.