Son depremler: Urla'da 4.4 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından hissedilirken, son dönemde depremlerin yoğun olarak hissedilmesi nedeniyle paniğe neden oldu. Urla'da meydana gelen depremin yanı sıra bugün Ege Bölgesi'nde küçük ölçekli çok sayıda deprem meydana geldi. Ayrıca İç Anadolu Bölgesi'nde de depremler yaşanıyor.

Urla'da yaşanan depremin ardından AFAD internet sitesinden bir açıklama yaptı. Açıklamadaa depremin Urla ilçesi açıklarında, saat 10.30'da 5,29 kilometre derinlikte 4.4 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Ayrıca depremşin ardından olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi de paylaşıldı.

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Deprem haritası