Son depremler...Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki deprem 11,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.

"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

Kahramanmaraş Valiliğince, X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Onikişubat ilçemizde saat 18.23'te meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."