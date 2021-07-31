Son durum: Orman yangınlarına müdahale devam ediyor

Antalya'nın Akseki ilçesindeki yangın rüzgarın etkisiyle ikinci bir mahalleye yaklaştı.

İlçedeki Kepezbeleni Mahallesi'nde 28 Temmuz akşamı çıkan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle Kepezbeleni Mahallesi'ndeki yangın, bölgeye yakın Hocaköy Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine kadar ulaştı.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, yangına yönelik yoğun bir mücadele yürütüldüğünü söyledi. Kendisi de sahada çalışmalara katılan Hülür, "Yangın henüz yerleşim alanına ulaşmadı, ulaşmaması için de uğraşıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahaleler sürüyor." dedi.

Hocaköy Mahallesi de tahliye edildi

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan da yangın nedeniyle daha önce komşu mahalle Kepez'in boşaltıldığını anımsattı. Yangının yayılması nedeniyle Hocaköy Mahallesi'nin de tahliye edildiğini aktaran Özkan, vatandaşların bölgeden uzaklaşmaları konusunda uyarıldığını kaydetti.

Söndürme çalışmasına gönüllü katılan vatandaşlar da yangına hortumlarla su sıkarak ve kendi imkanlarıyla ekiplere yardım ediyor.

Yangına ilişkin hoparlörlerden uyarı anonsları yapıldığını aktaran mahalle sakinlerinden Hacer Yılmaz, yangına müdahale ettiklerini anlattı.

Manavgat'ta bir mahalle daha tahliye edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarının büyümesi nedeniyle bir mahalle daha tahliye edildi.

İlçede Gebece Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Ahmetler Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle mahallenin boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı. Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.

Mahallede anons yapan AFAD ekipleri, 8 engelli ve yaşlı vatandaşı evlerinden alarak, ilçedeki yurtlara yerleştirdi. Ayrıca ekipler, sokakta buldukları bir kediyi de mama ile besleyip, bölgeden uzaklaştırdı.

Ahmetler Mahallesi Muhtarı Şükrü Zor, yangının evlere doğru yaklaşması nedeniyle tahliye işlemlerinin başlatıldığını söyledi.

AFAD ekipleriyle yaşlı vatandaşları evlerinden çıkartarak ilçe merkezine gönderdiklerini anlatan Zor, "Yangın mahallemize 10 kilometre uzaklıkta bir mesafede. Yaşlılarımızı, çocuklarımızı, hayvanlarımızı alıp gidiyoruz, evlerimizi geride bırakıyoruz." dedi.

AFAD gönüllülerinden Oğuzhan Yürük ise kriz masasının yönlendirmesiyle Manavgat'ın 40 kilometre yukarısındaki Ahmetler Mahallesi'nde çalışmalara başladıklarını belirtti. Yürük, mahallenin yüzden 90'nın tahliye edildiğini kaydetti.

Gündoğmuş

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor. Bölgede yaklaşık 10 evin yandığı, alevlerin Balkaya Mahallesi'ni de tehdit ettiği bildirildi.

Ortakonuş Mahallesi sakinleri tahliye edildi, 33 kişi Gündoğmuş Çok Programlı Anadolu Lisesi Yurduna yerleştirildi.

Mahalledeki 100'ün üzerinde hayvanın da bölgeden alındığı öğrenildi.

Kozan

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 gün önce çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda, 28 Temmuz'da saat 19.45 civarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve söndürme ekibi sevk edildi.

Alevlere 3 gün boyunca havadan ve karadan müdahalede bulunan ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Üç gün önce Kozan ilçesinde orman yangını çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bazı mahalleler tedbiren boşaltılmış, bazı evler de alevlerden etkilenmişti. Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarmıştı.

Fethiye

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, karadan müdahale ediyor.

Kırıkhan

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alibeyçağıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 10 arazöz, 5 su tankı, 6 dozer, iş makineleri ile 100 yer işçisi sevk edildi.

Günün ilk ışıklarıyla alevlere, söndürme helikopteriyle de müdahale ediliyor.

Bölgede ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi ile Kırıkhan Topboğazı mevkisinde aynı anda çıkan yangınlar erken müdahaleyle söndürüldü.

Manisa

Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 10 dekar kızılçam ormanı ile 10 dekar boş tarım alanı zarar gördü.

Topuzdamları Mahallesi Kalafat mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman İşletme Şefliğine ait 1 arazöz, 20 traktör ve iş makinelerinin yanı sıra itfaiye araçları ile 1 keşif helikopteri, jandarma ve vatandaşlarla müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 10 dekar boş zirai alan ve 10 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Evinin yakınında çıkan yangına ilk müdahaleyi yapan Muharrem Çetinkaya (77), ağaca çarpan enerji nakil hattının çıkardığı kıvılcımların yangına neden olduğunu iddia etti.

Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, söndürme çalışmalarına destek verdi.

Gördes ilçesi Gavruklar mevkisinde de elektrik panosundan çıkan yangın çevredeki anız alanına sıçradı. Yangın, ekiplerce kısa sürede söndürüldü.

Osmaniye

Osmaniye'de iki gün önce çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Kadirli ilçesi Karatepe köyü Kilimli Mahallesi'ne kadar yayılan orman yangınına müdahale sürüyor.

Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen helikopterle müdahale, sabah saatlerinde de yoğun duman nedeniyle bir süre yapılamadı.

Bölgeyi kaplayan dumanın etkisini yitirmesiyle havadan müdahaleye tekrar başlandı.

Gün boyu devam eden yangına havadan müdahaleye, havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Yangın, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın güzergahında olan Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ndeki taşınabilir tarihi eserler, tedbir amacıyla başka bir müzeye nakledildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, AA muhabirine, yangının müzeye doğru ilerlemesi üzerine tedbir amacıyla taşınabilir eserlerin korunaklı biçimde Osmaniye Müzesi'ne nakledildiğini söyledi.

Öte yandan, yangında zarar gören alanlar ve ekiplerin söndürme çalışmaları drone ile havadan da görüntülendi.

Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda 28 Temmuz'da yangın çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılmıştı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.

132 kişinin tedavisi tamamlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Mersin'in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Silifke ve Aydıncık halkına, tüm ülkemize, sağlık çalışanlarımız adına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."