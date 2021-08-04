Son durum: Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 28 Temmuz- 4 Ağustos arasında toplam 39 ilde 174 orman yangını meydana geldiği belirtildi.

Söz konusu yangınların 160'ının kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, 5 ilde 14 yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ayrıca ekiplerimiz tarafından 98 kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. Şu an itibarıyla devam eden yangınlarla mücadelede toplam 16 su atar uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve yaklaşık 5 bin 250 personel görev yapmaktadır."

Antalya

Antalya'nın Alanya, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Alanya, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde başlayan ve yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor.

Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi, ilçedeki yangının Çayırözü mevkisi ile Alara Vadisi'nde çok etkili olmasa da devam ettiğini söyledi.

Çok kısa sürede yangını söndürüp hasar tespit çalışmalarına başlayacaklarını aktaran Özbilgi, "Devletimiz tüm unsurlarıyla havadan ve karadan müdahaleye devam etmektedir." dedi.

Gündoğmuş Senir Mahalle Muhtarı Durmuş Ali Yıldız, köyde evlerin, okulun yandığını dile getirdi.

Mardin'den, Kars'tan, İstanbul'dan gelen ekiplerle yangını söndürdüklerini belirten Yıldız, "Mahallemizde 44 ev yandı. Vatandaşlarımız da geldi burada bize yardımda bulundu. Aş evi kuruldu. Herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Alanya ilçesindeki yangınlar ise Susuzköy Mahallesi ile Güzelbağ'da devam ediyor. Yangını kontrol altına alma çalışmalarına ekiplerin yanı sıra mahalle sakinleri de destek veriyor.

Akseki ilçesinde de yangın Gülendağı'nda etkisini sürdürüyor.

Yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Muğla

Muğla'nın ilçelerinde etkisini sürdüren yangınların kontrol altına alınması için havadan ve karadan etkin mücadele sürdürülüyor.

İl genelinde bir haftadır farklı aralıklarla çıkan 6 yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, birçok ilden gelen itfaiye personeli, kolluk kuvvetleri ve vatandaşlar müdahale ediyor.

Yangın bölgesinde, 6 uçak, 16 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, su tankeri, TOMA ile kurumlara ait araçlar görev yapıyor.

Denize yakın bölgelerde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ekipler de alevlere müdahale ediyor.

Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına, Azerbaycan'dan 1 helikopter ile 105 itfaiye personeli, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı, İran'dan bir yangın söndürme uçağı, 2 helikopter destek veriyor.

Milas ve Bodrum

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor.

Gece boyunca karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da müdahale ediliyor.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen arazözler ve itfaiye ekipleri de geniş bir alanın etkilendiği yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kissebükü Koyu'na kadar ilerleyen alevler havadan ve karadan çalışmayla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Arazözlerin yanan alanlara ulaşabilmesi için iş makineleriyle orman yolu açılıyor. Gönüllüler ve bölge halkı da ekiplerin çalışmalarına destek veriyor.

Bölgede günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarıyla da müdahale başladı.

Türkevleri Mahallesi'nde ise bazı evlerin yangından zarar gördüğü, bölgede çalışma başladığı görüldü.

Öte yandan, yerleşim yerlerine yaklaşan alevlerin kontrol altına alınması üzerine bazı vatandaşlar da tahliye ettikleri hayvanlarını geri getirmeye başladı.

Marmaris

Muğla'nın Marmaris ilçesinde havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını söndürmek için omuz omuza mücadele ediliyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda başladıktan sonra rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde de etkili oldu.

Zaman zaman yerleşim yerlerini tehdit eden alevlere, havadan ve karadan etkin şekilde müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için orman personelinin yanı sıra asker, polis, itfaiye ve kurtarma ekipleri ile gönüllü vatandaşlar omuz omuza mücadele veriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Deviz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına denizden destek oluyor.

Ekipler ve vatandaşların cansiperane mücadelesi, Turunç Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmalarında görüntülendi.

Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına, Azerbaycan'dan 1 helikopter ile 105 itfaiye personeli, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı, İran'dan bir yangın söndürme uçağı, 2 helikopter destek veriyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

MSB'den karakol botu ile çıkarma gemisi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek amacıyla Ören ve Milas'a karakol botu ile çıkarma gemisi sevk etti.

MSB'den yapılan açıklamada, "Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç halinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Aydın

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine havanın aydınlanmasıyla helikopter ve uçakla da destek veriliyor.

Yerleşim yerlerine uzak olan yangını söndürme çalışmalarına 1 helikopter, 1 uçak ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.

Aydın'ın Karacasu ve Bozdoğan ilçelerindeki ormanlık alanlarda dün akşam saatlerinde yangın çıkmış, Bozdoğan'daki yangın söndürülürken Karacasu ilçesindeki yangın rüzgarın etkisiyle büyümüştü.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Karacasu ilçesine bağlı Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerinde incelemede bulunmuş, yangının ilk incelemelere göre 150 hektarlık alanda zarara neden olduğunu bildirmişti.

Bozdoğan'daki yangın kontrol altına alındı

Bozdoğan ilçesinin Başalan Mahallesi'ndeki ormanlık alandan yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliğine bildirdi.

Yangın, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve Bozdoğan Belediyesine ait iş makineleriyle kontrol altın alındı.

Beykoz

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Tokatköy'deki çamlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ile Orman Genel Müdürlüğü helikopterinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak iç kısımlara sıçraması önlendi.

İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Hatay

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Şifalısu mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 5 arazöz ve yer ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin de destek verdiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Denizli

Denizli'nin Buldan ve Tavas ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınlarında önceki gün çıkan ve kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları yapılırken rüzgarın etkisiyle yeniden başlayan yangına ekipler gece boyu müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Tavas ilçesinde de Pınarlık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, gece boyu sürdürülen çalışmalarla kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

İki ilçedeki yangını soğutma çalışmaları helikopter desteğiyle devam ediyor.

Öte yandan, 2 yangına da Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiye ekipleri de müdahale etti.

Ayrıca, Sarayköy ilçesinde sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınlarında, önceki gün ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyük bir alanda etkili olan yangına, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı söndürme uçağının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 16 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 25 tanker, 3 dozer, 2 kepçe ve Orman Bölge Müdürlüğünden 25 arazözle müdahale edilmişti. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar ile İl Jandarma Komutanlığı ve 11. Komanda Tugay Komutanlığından askerler de söndürme çalışmalarına katılmıştı.

Bazı firmalara ait iş makineleri de söndürme çalışmalarına destek vermişti.

Tavas ilçesinde de Pınarlık Mahallesi Pınarlık ve Çakıroluk mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, 35 arazöz, 250 orman işçisi, 10 iş makinesi, beton mikseri ve çok sayıda su tankeri ile karadan, 2 helikopter ile de havadan alevlere müdahale edilmişti.