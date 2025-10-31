Son gün bugün: Ehliyetini yenilemeyenler dikkat! Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı? Ehliyet yenileme son gün ne zaman?

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2016'da başlayan yeni tip sürücü belgesine geçiş sürecinin sonuna gelindiğini hatırlattı. Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre bugün doluyor; 1 Kasım'dan itibaren geçersiz sayılacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri verilerine göre bugüne kadar 35.583.584 kişi yeni sürücü belgesi aldı. 1.904.280 kişi ise hâlâ eski tip ehliyet kullanıyor.

Ücretler ne kadar olacak?

- 31 Ekim'e kadar yenileme bedeli 15 TL iken, 1 Kasım itibarıyla:

- B sınıfı: 7.438 TL

- A, A1, A2, F sınıfları: 3.643 TL

- Diğer sınıflar: 11.235 TL

- Başvuru kanalları

Ehliyetini yenilemek isteyenler Alo 199, mobil uygulama ya da nvi.gov.tr üzerinden randevu alabiliyor.

Başvuru için gerekli belgeler neler?

- Eski sürücü belgesi

- Yetkili kurumlardan sağlık raporu

- Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

- 15 TL yenileme ücreti

- MERNİS'te kayıtlı açık adres

Yeni belgeler, NVİ tarafından basılarak PTT ile adrese gönderiliyor. Bu süreçte geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

Ehliyet yenileme süresi uzatılacak mı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada yenileme hızının düşük olduğunu vurgulayarak vatandaşları uyardı. Yerlikaya, "31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve indirimli yenileme ücretinden yararlanılamayacak. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim" ifadelerini kullandı.