Son günlerde etkili olan yağışlar barajlara yaradı: İşte son veriler...

Türkiye genelinde Ekim 2025’ten bu yana etkili olan yağışların hem uzun yıllar ortalamasının hem de geçen yılın üzerine çıkması, barajlardaki doluluk oranlarını yukarı taşıdı. 23 Mart itibarıyla içme suyu barajlarındaki doluluk oranı yüzde 56 seviyesine ulaştı.

Yağışlar ortalamaların üzerinde arttı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, 1 Ekim 2025-23 Mart 2026 dönemini kapsayan 2026 Su Yılı’nda kümülatif yağışlar, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 21,9 arttı. Aynı dönemde yağışların, bir önceki yılın aynı periyoduna kıyasla yüzde 82,3 yükseldiği kaydedildi.

Barajlardaki doluluk oranları yükseldi

Artan yağışların etkisiyle barajlardaki su seviyelerinde de belirgin artış yaşandı. Türkiye genelindeki depolama tesislerinde, 23 Mart 2025’te 40,8 milyar metreküp su ve yüzde 43 aktif doluluk oranı bulunurken, bu yıl aynı tarihte depolama miktarı 50 milyar metreküpe, doluluk oranı ise yüzde 52,7’ye çıktı.

İçme suyu barajlarında doluluk oranı geçen yıl yüzde 49,7 seviyesindeyken bu yıl yüzde 56’ya yükseldi. Sulama amaçlı barajlarda doluluk oranı yüzde 42,3’ten yüzde 54’e, enerji üretimi için kullanılan barajlarda ise yüzde 45,1’den yüzde 54,4’e ulaştı.

Büyükşehirlerde barajların son durumu

İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı geçen yıl yüzde 80,5 iken 23 Mart itibarıyla yüzde 50,5 olarak ölçüldü. Mevcut rezerv miktarına göre kentte yaklaşık 156 günlük içme suyu bulunduğu hesaplandı.

Ankara’da baraj doluluk oranı yüzde 20,1’den yüzde 22,4’e çıktı. Başkentte mevcut su miktarı, yaklaşık 253 günlük ihtiyacı karşılayacak seviyede bulunuyor.

İzmir’de içme suyu barajlarının doluluk oranı yüzde 10,3’ten yüzde 33,9’a yükseldi. Bu oran, kentte yaklaşık 494 gün yetecek su bulunduğunu gösteriyor.

Bursa’da ise baraj doluluk oranı geçen yılki yüzde 45,7 seviyesinden yüzde 66,9’a çıktı. Mevcut doluluk oranına göre şehirde yaklaşık 378 günlük içme suyu rezervi bulunuyor.