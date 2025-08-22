Son kırılma 259 yıl önce yaşandı! Uzmanlar uyarıyor: Marmara Fayı 'kilitli' ve stres biriktiriyor

Depremlerin ne zaman olacağını önceden bilmek mümkün olmasa da, bilim insanları fay hatlarının hareketlerini ve yer kabuğundaki gerilim birikimini yakından izleyerek gelecekteki olası depremler hakkında önemli veriler topluyor. Özellikle olası İstanbul depremi nedeniyle tüm gözler, Marmara Denizi'nin altından geçen Kuzey Anadolu Fayı'nın (KAF) üzerinde.

BBC Türkçe'nin aktardığı bilgilere göre, yer kabuğunda deprem öncesinde biriken gerilim, uydu teknolojileri kullanılarak izleniyor.

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nden Prof. Dr. Sinan Özeren, konuya ilişkin, "Türkiye'de aktif olduğunu bildiğimiz fay hareketlerini uydu teknolojisiyle takip ediyoruz" diyor. Bu gözlemlerde iki temel teknoloji kullanılıyor:

• GPS İstasyonları: Prof. Dr. Özeren'in "telefonlarımızda kullandığımız GPS teknolojisinin çok daha hassas bir hali" olarak tanımladığı bu istasyonlar, yere sabitleniyor ve uydularla sürekli iletişim kurarak bulundukları noktanın referans bir noktaya göre çok küçük hareketlerini tespit ediyor.

• Yapay Açıklıklı Radar İnterferometrisi (InSAR): Geniş alanlardaki yer hareketlerini haritalayan bu teknik, nokta bazında GPS kadar hassas olmasa da geniş bir bölgedeki deformasyonları ortaya koyabiliyor.

Deniz altındaki faylar nasıl izleniyor?

Uydu sistemleri karadaki hareketleri detaylıca izleyebilse de, tuzlu su nedeniyle elektromanyetik dalgalar yayılamadığından deniz altı gözlemleri için yetersiz kalıyor. Bu durum, Türkiye'nin en önemli fay hatlarından biri olan KAF'ın Marmara Denizi içindeki kısmının incelenmesini zorlaştırıyor.

Bu zorluğun üstesinden gelmek için, özel araştırma gemileriyle sismik yansıma çalışmaları yapılıyor. Deniz yüzeyinden kontrollü patlamalarla yapay sismik dalgalar oluşturuluyor. Bu dalgalar, deniz tabanından yansıyarak gemilerdeki sismometreler tarafından kaydediliyor. Böylece, deniz tabanının adeta bir "tomografisi" çekilerek fay hattının konumu ve yapısı hakkında değerli veriler elde ediliyor.

Marmara Denizi'ndeki fay 'kilitli' ve stres biriktiriyor

Bu çalışmaların en önemli bulgularından biri ise Marmara Denizi'ndeki fayın hareket etmediği, yani 'kilitli' olduğu tespiti. Alman bilim insanlarının liderliğinde 2019 yılında yayımlanan ve Prof. Dr. Özeren'in de yer aldığı bir çalışmada, araştırmacılar deniz tabanına yerleştirdikleri akustik cihazlarla fayın davranışını doğrudan izledi. Bu cihazlar, fayın iki tarafının birbirinden uzaklaşıp uzaklaşmadığını anlamak için ses sinyallerinin iletim sürelerini ölçtü.

Ancak deneylerde, zamanla bu sinyal sürelerinde anlamlı bir değişim gözlenmedi. Prof. Dr. Özeren, "Bu da fayın o bölgede kilitli olduğunu, yani hareket etmediğini ve stres biriktirdiğini gösterdi" dedi.

Son büyük kırılma 259 yıl önce yaşandı

Söz konusu araştırma, Nature dergisinde yayımlanan makalede, fayın incelenen kısmındaki son büyük kırılmanın 1766'da yaşandığını belirtiyor. Bilim insanları, bu veriler ışığında, Marmara'da 7.1 ila 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmesi ihtimali üzerinde durmaya devam ediyor.