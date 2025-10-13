Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan zincir market kapatıldı
Sivas'ın Divriği ilçesinde yapılan denetimlerde bir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. Divriği Belediyesi zabıta ekipleri, BİM marketi şubesinde tarihi geçmiş yufkalar bulunduğunu belirleyerek tutanak tuttu. Halk sağlığını korumak amacıyla market, bir gün süreyle kapatıldı. Belediye, fahiş fiyat, etiket ve son tüketim tarihi kontrollerinin ilçe genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.
Sivas'ın Divriği ilçesinde, belediye zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi.
Divriği Belediyesi ekipleri, fahiş fiyat, etiket ve son tüketim tarihi kontrolleri kapsamında ilçedeki BİM şubesinde yaptıkları denetimde, tarihi geçmiş yufka ürünleri buldu. Tespit üzerine tutanak tutulurken, market bir gün süreyle kapatıldı.
Belediyeden "denetimler sürecek" açıklaması
Divriği Belediyesi'nden yapılan açıklamada, denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği ve vatandaş sağlığını tehlikeye atabilecek uygulamalara karşı tolerans gösterilmeyeceği belirtildi.