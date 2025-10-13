Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan zincir market kapatıldı

Sivas'ın Divriği ilçesinde, belediye zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edildi.

Divriği Belediyesi ekipleri, fahiş fiyat, etiket ve son tüketim tarihi kontrolleri kapsamında ilçedeki BİM şubesinde yaptıkları denetimde, tarihi geçmiş yufka ürünleri buldu. Tespit üzerine tutanak tutulurken, market bir gün süreyle kapatıldı.

Belediyeden "denetimler sürecek" açıklaması

Divriği Belediyesi'nden yapılan açıklamada, denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği ve vatandaş sağlığını tehlikeye atabilecek uygulamalara karşı tolerans gösterilmeyeceği belirtildi.